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Общество

И. о. главы Владивостока Константин Межонов поручил подрядчикам ускорить темп ремонта городских дорог

Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» должны завершиться к концу октября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 10 октября, в администрации Владивостока прошло рабочее совещание под руководством и. о. главы Владивостока Константина Межонова, на котором заслушали доклад подрядных организаций, выигравших аукционы на ремонт городских улиц по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», о ходе ремонтных работ и сроках их завершения. В совещании приняли участие директор департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края Александр Швора, заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, руководители административно-территориальных управлений города, специалисты управления дорог и благоустройства и руководители подрядных организаций.

«Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» должны завершиться к концу октября, времени остаётся не так много, – отметил Константин Межонов, открывая совещание. –Наращивайте темпы производства работ».

Руководитель строительной компании ООО «Строй Сити» Шамиль Ходэи доложил о 100-процентной готовности улицы Гоголя. Здесь выполнен весь комплекс работ: демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, заменены люки и решётки колодцев инженерных сетей, уложено новое дорожное покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.

На 99 процентов завершены работы на улице Фадеева. Здесь восстановили пешеходные зоны, возвели подпорную стену, отремонтировали покрытие дороги. В ближайшие дни рабочие нанесут дорожную разметку и объект будет готов к сдаче проверяющей комиссии.

Работы на Всеволода Сибирцева ещё продолжаются, но вошли в завершающую стадию. В настоящее время ведётся укладка последнего, защитного слоя асфальтобетона, после чего рабочие нанесут дорожную разметку. Завершить все работы на улице Всеволода Сибирцева подрядная организация планирует в течение двух недель.

На 90 процентов завершены работы по ремонту улицы Верхнепортовой. Здесь заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решётки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия. Завершили укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона на основном участке дороги. Работы вышли на финишную прямую.

«До конца октября весь оставшийся объем работ на улице Верхнепортовой будет выполнен. Завершится ремонт тротуара и примыканий к основной дороге, а также будет нанесена дорожная разметка. Все схемы и документация уже согласованы», – отметил заместитель директора строительной компании ООО «Автобан-ДВ» Михаил Гиндулин.

В меньшей степени готовности находятся улицы Выселковая, Светланская и Народный проспект.

«На Выселковой и Народном проспекте ведётся укладка завершающего слоя покрытия из щёбеночно-мастичного асфальтобетона, на Светланской – устройство щебёночного основания на межпутье и укладка выравнивающего слоя покрытия, – доложил генеральный директор строительной компании ООО «ФедералСтрой» Эдик Киракосян. – Тем не менее, работы на всех объектах планируется завершить к концу октября».

В ходе совещания также обсудили установку светофоров, дорожных ограждений и знаков. И если работы по асфальтированию должны быть завершены до конца октября, то установку технических средств организации дорожного движения подрядчики должны завершить к 10 ноября.

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