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Общество

В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком

Мужчине предстоит выплатить административный штраф
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В Тернейском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресекли продажу мясной продукции без документов. Индивидуальному предпринимателю назначен штраф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления.

В посёлке Пластун госинспекторы провели внеплановую выездную проверку индивидуального предпринимателя. В ходе проверки выяснилось, что предприниматель реализовывал целый ассортимент мясной продукции. Наряду с доброкачественным товаром на прилавки выставлялась и продукция сомнительного качества: два ведра со свиным шашлыком общим весом 2,8 кг, суповой набор из свинины (1,7 кг), окорока куриные (13,4 кг), крыло куриное (9,2 кг), грудинка свиная (5,8 кг) реализовывались без ветеринарных сопроводительных документов, часть - без маркировки производителя. Общая масса сомнительной продукции составила почти 33 килограмма.

Всю продукцию, хранившуюся с нарушениями законодательства, изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Другой административный протокол был составлен по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Напомним, что ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние продукции. Отсутствие данных документов на продукцию является нарушением ветеринарного законодательства. 

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