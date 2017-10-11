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Спорт

Финальная гонка Кубка России по спидвею на гаревой дорожке среди пар пройдет 13 октября во Владивостоке

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта поддержать наших гонщиков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 13 октября, в 19 часов на стадионе «Авангард» пройдет финальная гонка по спидвею в рамках Кубка России по гонкам на гаревой дорожке среди пар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Это будет завершающая встреча в сезоне российского спидвея 2017 года.

На сегодняшний день первое и второе места в таблице соревнований делят команды из Тольятти и Балаково, далее расположились пары Октябрьского и Владивостока.

В финальной гонке будет выставлено два состава пар от команды «Восток». Среди них пара -Сергей Логачёв и Марк Карион, вторая пара – Павел Лагута, Кирилл Хван и запасной Никита Коровко.Остальные команды также выставляют по два состава пар, кроме команды «СТК Октябрьский», за которую выступит только одна пара.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта поддержать наших гонщиков и окунуться в атмосферу скорости, риска и опасных ощущений.

Для справки.

По правилам Кубка России по спидвею среди пар, каждая участвующая в этих соревнованиях команда выставляет на заезды по два состава пар. В них — по три гонщика: двое основных и один запасной. На трек спортсмены разных команд выходят поочередно двумя парами. Они проведут более 20 напряженных заездов.

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