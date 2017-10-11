Россияне будут платить ещё один налог за отдых

Сбор будут взимать с мая следующего года

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора. Пилотный проект по сбору платы за пользование курортной инфраструктурой будет реализован со следующего года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

Субъекты должны принять законы о введении сбора до первого декабря текущего года,однако сам сбор может взиматься только с первого мая 2018 года. Эксперимент продлится четыре года и закончится к концу 2022 года.

Разработчики проекта сообщили, что постояльцы гостиниц или других объектов размещения, остановившиеся более чем на сутки, должны будут заплатить курортный сбор. Региональные власти устанавливают его размер и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в следующем году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть изменен в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика, значения курорта . Платить курортный сбор не будут жители регионов, где проводится эксперимент, а также определенные группы льготников.