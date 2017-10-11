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Общество

Сегодня во Владивостоке выпал первый снег

На дорогах возможна гололедица
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Снег выпал во Владивостоке сегодня,11 октября. Синоптики сообщили, что впервые за сто лет в такой период они наблюдают ранний приход зимы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. 

"Ночью температура воздуха понизилась до +4…+6 градусов. Под утро начались осадки. В большинстве районов города шел дождь, а на метеостанции "Владивосток" впервые отмечался дождь со снегом . Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не отмечался снег", - говорится в сообщении сотрудников Примгидромета.

Метеорологи поясняют, что такую погоду спровоцировал циклон, вышедший в Японское море с Корейского полуострова и накрывший облаками южную половину Приморья. В течение дня в среду циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать свое влияние на погоду Приморья. Дождь в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края, на побережье усилится ветер, температура воздуха составит от 2 до 12 градусов.

Сотрудники также добавили, что ночью циклон продолжит оказывать влияние на погоду Приморского края, в отдельных районах сохранятся осадки, на дорогах возможна гололедица. В четверг циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана, атмосферное давление над краем начнет расти, на большей территории прояснится, и осадки прекратятся.

Направление воздушных потоков над югом Дальневосточного региона в ближайшие сутки не поменяется, в Приморье сохранится прохладная погода, повышение температуры не ожидается.

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