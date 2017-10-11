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Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки

В одном из ДТП пострадал человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 351 раз за сутки; из них 76 нарушений на совести пешеходов, 17 - водителей автобусов, 1 - водителя грузовика и 11 - таксистов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В среду, 10 октября, в приморской столице зарегистрировано 82 ДТП, из них 44 - с материальным ущербом, 15 - с составлением европротоколов.

Сотрудники ДПС составили 80 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 22 - по задержанным "шумахерам", 15 - по пьяной езде, а также 2 административных протокола по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 14 водителей, перевозивших детей с нарушениями ПДД, а также 12 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 37 автолюбителей попалось на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 36 транспортных средств.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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