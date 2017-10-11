Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки 16:55, 11 октября Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки (Эксклюзив)
Первые решения ВРИО губернатора Приморья 16:29, 11 октября Первые решения ВРИО губернатора Приморья (Видео)
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней 15:53, 11 октября Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 11 среда
17:55
9 лет гарантии качества Фото
17:55
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
17:55
Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!
17:43
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке
17:22
В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком
17:08
Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
16:55
Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки Эксклюзив
16:40
Что происходит в Приморском Океанариуме?
16:29
Первые решения ВРИО губернатора Приморья Видео
16:17
«Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» Видео
16:05
В Приморье задержали мужчину с оружием, напавшего на пенсионера
15:53
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней Фото
15:42
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка Фото
15:30
Константин Межонов встретился с представителем Общественной палаты России Светланой Разворотневой
15:18
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам Эксклюзив
15:06
Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
14:54
В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий
14:44
Главный редактор «Афиша Daily» — о клубной культуре российских городов Видео
14:32
Первые «охотники за рыбой» обнаружены на «Земле Леопарда»
14:20
Упрямство департамента – беспредел чиновников
14:07
В России представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:54
Пьяный приморец покусал сотрудника МВД
13:42
МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье
13:30
Приморец в неадекватном состоянии устроил опасное шоу во Владивостоке Видео
13:16
В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет
13:04
Серьёзной аварией обернулась погоня экипажа ДПС и Mark II во Владивостоке Фото
12:53
Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной
12:40
О Владивостокской школе современного искусства Видео
12:29
Во Владивостоке пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню белой трости
12:17
Директор Приморского океанариума подал в отставку
12:05
Вся правда о ремонте дорог в Приморье Фото
11:52
Пенсионерка упала в автобусе во Владивостоке и сломала стопу Эксклюзив
11:40
Два вагона – уже поезд
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4214 (153) от 11 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Что происходит в Приморском Океанариуме?

За четыре года в комплексе погибло 18 животных
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Накануне стало известно о смерти самки дельфина по кличке Ева в Приморском океанариуме. Директор научно-образовательного комплекса Александр Михайлюк взял на себя ответственность за гибель животного, и подал в отставку. Для жителей и гостей города Океанариум открыли только с сентября прошлого года, однако случаи гибели обителей были зафиксированы раньше, сообщает РИА VladNews.

В 2013 году на территории Приморского Океанариума погибли шесть животных по различным причинам. Так, моржиха Тора умерла, проглотив веревку с привязанной губкой, которую сотрудник океанариума оставил на дне бассейна. В ходе проверки Прокуратуры края были выявлены   нарушения требования содержания морских обитателей: в воде бассейна установили превышение общих колиформных бактерий и нормативов по микробиологическим показателям.Кроме того, надзорные органы выявили нарушения требований об утилизации трупов умерших животных. Прокурор внес представление врио директора Приморского океанариума, в котором потребовал устранить нарушения законодательства.

В ноябре 2015 года в научно-образовательном комплексе умерла белуха. По словам тогда ещё директора Приморского океанариума ДВО РАН Вадима Серкова, причиной гибели белухи мог стать вирус – кит обитал в открытом вольере на острове Русский, в океане под открытым небом. Здесь он контактировал с дикими животными. Болезнь белухи протекла молниеносно, и эксперты не успели провести все необходимые анализы.

Череда трагедий на этом не закончилась. Буквально через несколько месяцев, в январе прошлого года, в Океанариуме погиб один из трёх дельфинов, обитающих в комплексе. Дельфин по кличке Лео в течение трёх лет жил на территории Приморья. И, по словам сотрудников Океанариума, изначально к ним он попал с пониженным иммунитетом.

В апреле прошлого года погибла ещё одна белуха. Основная причина- белуха погибла в ходе переезда на постоянное место обитания, в достроенный главный корпус Приморского Океанариума. По факту смерти тут же была организована проверка, где выяснили, что не были приняты меры для обеспечению надлежащих и безопасных условий содержания особи белухи в бассейне, в результате чего белуха погибла и «Приморскому океанариуму» причинен материальный ущерб в размере 2, 3 млн рублей.

Печальную цепь дополнила гибель молодых особей- моржат Миры и Фани в июле прошлого года, которым проводили операцию по удалению клыков. Мира и Фаня просто не вышли из наркоза, который дается при проведении операции. Однако и здесь в Следственном комитете сообщили, что молодые особи содержались не в ненадлежащих условиях, что привело к болезни и гибели, в дальнейшем.

В этом же месяце 2016 года в Океанариуме не стало байкальской нерпы. Она была неизлечимо больна и скончалась от рака. Опухоль обнаружили уже при в скрытии в области грудной клетки.

Следом за байкальской нерпой, в августе прошлого года погиб Белобокий дельфин. Причина смерти- старость.

История сивуча Старка больше всего потрясла жителей и гостей Приморья.  Детеныша морского льва, которого привезли в сентябре 2016 с Сахалина, нашли мертвым спустя месяц. Согласно заключению ветеринара, он был убит "тупым предметом дробящего типа". Расследование уголовного дела по факту гибели животного до сих пор не завершено.

Буквально через несколько дней в научно-образовательном комплексе погибли два дельфина-белобочки с разницей в полчаса.По предварительной информации, дельфины погибли  из-за нарушений норм качества воды. Однако результаты вскрытия показали, что в желудках дельфинов обнаружили рыбу, которой там не должно было быть. Уголовное дело, так же, как и в случае с сивучем Старком, до сих пор не завершено.

В этом году Приморский Океанариум «покинули» скаты. У ската-орляка произошло кровоизлияние в мозг. Однако официальная причина смерти пока не установлена.

В июле текущего года не стало и ещё одного дельфина-белобочки. На протяжении 2016 года животное болело, и не принимало участие в представлении морских млекопитающих. Отчего умер обитатель океанариума до сих пор неизвестно.

До смерти афалина Евы в сентябре 2017 года в Приморском океанариуме погибла белуха Маруся, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих. По предварительной информации, животное запуталось в сути и не смогло всплыть, в результате чего задохнулось.

В итоге, в 2013 году на территории Океанариума погибло 6 обитателей, в прошлом году не стало около 8 животных. В этом году Океанариум покинуло 4 морских обитателя.

Похожие новости
Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
15:06, 11 октября 2017 Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры

В 8 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим

В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий
14:54, 11 октября 2017 В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий

Более двенадцати с половиной миллионов рублей заплатят нарушители

Упрямство департамента – беспредел чиновников
14:20, 11 октября 2017 Упрямство департамента – беспредел чиновников

В тени политического конфликта некоторые сотрудники администрации края решают свои меркантильные вопросы?

Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной
12:53, 11 октября 2017 Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной

403 участка будут обеспечены подъездными дорогами, и владельцы смогут начать строительство индивидуальных домов

Директор Приморского океанариума подал в отставку
12:17, 11 октября 2017 Директор Приморского океанариума подал в отставку

Гибель очередного дельфина стала последней каплей

Вся правда о ремонте дорог в Приморье
12:05, 11 октября 2017 Вся правда о ремонте дорог в Приморье

Расследование специального корреспондента

Два вагона – уже поезд
11:40, 11 октября 2017 Два вагона – уже поезд

«Трансмашхолдинг» представил президенту новую электричку ЭП2Д