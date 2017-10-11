Что происходит в Приморском Океанариуме?

За четыре года в комплексе погибло 18 животных

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Накануне стало известно о смерти самки дельфина по кличке Ева в Приморском океанариуме. Директор научно-образовательного комплекса Александр Михайлюк взял на себя ответственность за гибель животного, и подал в отставку. Для жителей и гостей города Океанариум открыли только с сентября прошлого года, однако случаи гибели обителей были зафиксированы раньше, сообщает РИА VladNews.

В 2013 году на территории Приморского Океанариума погибли шесть животных по различным причинам. Так, моржиха Тора умерла, проглотив веревку с привязанной губкой, которую сотрудник океанариума оставил на дне бассейна. В ходе проверки Прокуратуры края были выявлены нарушения требования содержания морских обитателей: в воде бассейна установили превышение общих колиформных бактерий и нормативов по микробиологическим показателям.Кроме того, надзорные органы выявили нарушения требований об утилизации трупов умерших животных. Прокурор внес представление врио директора Приморского океанариума, в котором потребовал устранить нарушения законодательства.

В ноябре 2015 года в научно-образовательном комплексе умерла белуха. По словам тогда ещё директора Приморского океанариума ДВО РАН Вадима Серкова, причиной гибели белухи мог стать вирус – кит обитал в открытом вольере на острове Русский, в океане под открытым небом. Здесь он контактировал с дикими животными. Болезнь белухи протекла молниеносно, и эксперты не успели провести все необходимые анализы.

Череда трагедий на этом не закончилась. Буквально через несколько месяцев, в январе прошлого года, в Океанариуме погиб один из трёх дельфинов, обитающих в комплексе. Дельфин по кличке Лео в течение трёх лет жил на территории Приморья. И, по словам сотрудников Океанариума, изначально к ним он попал с пониженным иммунитетом.

В апреле прошлого года погибла ещё одна белуха. Основная причина- белуха погибла в ходе переезда на постоянное место обитания, в достроенный главный корпус Приморского Океанариума. По факту смерти тут же была организована проверка, где выяснили, что не были приняты меры для обеспечению надлежащих и безопасных условий содержания особи белухи в бассейне, в результате чего белуха погибла и «Приморскому океанариуму» причинен материальный ущерб в размере 2, 3 млн рублей.

Печальную цепь дополнила гибель молодых особей- моржат Миры и Фани в июле прошлого года, которым проводили операцию по удалению клыков. Мира и Фаня просто не вышли из наркоза, который дается при проведении операции. Однако и здесь в Следственном комитете сообщили, что молодые особи содержались не в ненадлежащих условиях, что привело к болезни и гибели, в дальнейшем.

В этом же месяце 2016 года в Океанариуме не стало байкальской нерпы. Она была неизлечимо больна и скончалась от рака. Опухоль обнаружили уже при в скрытии в области грудной клетки.

Следом за байкальской нерпой, в августе прошлого года погиб Белобокий дельфин. Причина смерти- старость.

История сивуча Старка больше всего потрясла жителей и гостей Приморья. Детеныша морского льва, которого привезли в сентябре 2016 с Сахалина, нашли мертвым спустя месяц. Согласно заключению ветеринара, он был убит "тупым предметом дробящего типа". Расследование уголовного дела по факту гибели животного до сих пор не завершено.

Буквально через несколько дней в научно-образовательном комплексе погибли два дельфина-белобочки с разницей в полчаса.По предварительной информации, дельфины погибли из-за нарушений норм качества воды. Однако результаты вскрытия показали, что в желудках дельфинов обнаружили рыбу, которой там не должно было быть. Уголовное дело, так же, как и в случае с сивучем Старком, до сих пор не завершено.

В этом году Приморский Океанариум «покинули» скаты. У ската-орляка произошло кровоизлияние в мозг. Однако официальная причина смерти пока не установлена.

В июле текущего года не стало и ещё одного дельфина-белобочки. На протяжении 2016 года животное болело, и не принимало участие в представлении морских млекопитающих. Отчего умер обитатель океанариума до сих пор неизвестно.

До смерти афалина Евы в сентябре 2017 года в Приморском океанариуме погибла белуха Маруся, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих. По предварительной информации, животное запуталось в сути и не смогло всплыть, в результате чего задохнулось.

В итоге, в 2013 году на территории Океанариума погибло 6 обитателей, в прошлом году не стало около 8 животных. В этом году Океанариум покинуло 4 морских обитателя.