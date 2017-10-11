Первые решения ВРИО губернатора Приморья

Врио губернатора Андрей Тарасенко назвал прессу «ядром» общественности и отметил важность взаимодоверия

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В планах у губернатора — достойное проведение выборов и IV Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. По словам Тарасенко, глава государства Владимир Путин при назначении сказал, что Приморский край очень важен для страны и в нем должны быть порядок и красота. На вопрос о политическом прогнозе во властных структурах Владивостока новый глава Приморья рассказал, что хорошо знал временно отстраненного от должности главу Владивостока Игоря Пушкарева…