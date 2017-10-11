В планах у губернатора — достойное проведение выборов и IV Восточного экономического форума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. По словам Тарасенко, глава государства Владимир Путин при назначении сказал, что Приморский край очень важен для страны и в нем должны быть порядок и красота. На вопрос о политическом прогнозе во властных структурах Владивостока новый глава Приморья рассказал, что хорошо знал временно отстраненного от должности главу Владивостока Игоря Пушкарева…
Первые решения ВРИО губернатора Приморья
Врио губернатора Андрей Тарасенко назвал прессу «ядром» общественности и отметил важность взаимодоверияВладивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.
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