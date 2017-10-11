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В Приморье задержали мужчину с оружием, напавшего на пенсионера

Злоумышленник признался в содеянном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции города Партизанска поступило сообщение о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Заявитель сообщил, что на него напали и похитили личное имущество.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что 66-летний житель села Казанка Партизанского городского округа, находясь вечером у себя дома, услышал громкие хлопки на улице, а в комнату посыпались осколки стекла.

Мужчина выбежал на улицу, где в тот момент находился его 26-летний сосед. По причине постоянных личностных конфликтов и взаимной неприязни, злоумышленник выстрелил из пневматического ружья в пенсионера.

В результате происшествия мужчина получил травмы. Тем временем злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего мобильный телефон, тюнер, бытовую химию и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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