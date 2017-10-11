Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней 15:53, 11 октября Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней (Фото)
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка 15:42, 11 октября По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка (Фото)
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам 15:18, 11 октября Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 11 среда
16:24
9 лет гарантии качества Фото
16:24
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
16:24
Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!
16:17
«Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» Видео
16:05
В Приморье задержали мужчину с оружием, напавшего на пенсионера
15:53
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней Фото
15:42
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка Фото
15:30
Константин Межонов встретился с представителем Общественной палаты России Светланой Разворотневой
15:18
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам Эксклюзив
15:06
Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
14:54
В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий
14:44
Главный редактор «Афиша Daily» — о клубной культуре российских городов Видео
14:32
Первые "охотники за рыбой" обнаружены на "Земле Леопарда"
14:20
Упрямство департамента – беспредел чиновников
14:07
В России представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:54
Пьяный приморец покусал сотрудника МВД
13:42
МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье
13:30
Приморец в неадекватном состоянии устроил опасное шоу во Владивостоке Видео
13:16
В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет
13:04
Серьёзной аварией обернулась погоня экипажа ДПС и Mark II во Владивостоке Фото
12:53
Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной
12:40
О Владивостокской школе современного искусства Видео
12:29
Во Владивостоке пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню белой трости
12:17
Директор Приморского океанариума подал в отставку
12:05
Вся правда о ремонте дорог в Приморье Фото
11:52
Пенсионерка упала в автобусе во Владивостоке и сломала стопу Эксклюзив
11:40
Два вагона – уже поезд
11:28
Многострадальные «Хаятты»: возбуждено уже около 10 уголовных дел
11:16
Во Владивостоке изменится схема дорожного движения Адреса
11:04
В Приморском океанариуме погиб дельфин
10:52
Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке и скрылся Эксклюзив
10:40
Во Владивостоке проходят публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
10:28
Рублю прописали 17 лет падения
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4214 (153) от 11 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней

Женщину наградили благодарственным письмом
Фото: Фото:
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Полицейские выразили благодарность жительнице Приморья за помощь в раскрытии тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Борисовка, Уссурийский городской округ. Иринапроходило мимо старой котельной, когда вдруг слышала от туда крики ребенка. Неравнодушная женщина бросилась на помощь, спугнув злоумышленника, который планировать изнасиловать 14-летнюю девочку. Отведя ребенка в местный Дом Культуры, женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь.

По горячим сделам подозреваемый был задержан. Им оказался местный 32-летний житель, который был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Магомед Терчиев лично поблагодарил Ирину Ли, предотвратившую тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней, за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого. Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка
15:42, 11 октября 2017 По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка

Полиция просит помощи в установлении личности погибшего

Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам
15:18, 11 октября 2017 Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

Первые
14:32, 11 октября 2017 Первые "охотники за рыбой" обнаружены на "Земле Леопарда"

Нарушители ограничатся штрафом

Пьяный приморец покусал сотрудника МВД
13:54, 11 октября 2017 Пьяный приморец покусал сотрудника МВД

Приговор не вступил в законную силу

МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье
13:42, 11 октября 2017 МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье

В лесах на ликвидации очагов пожаров работают порядка 450 человек и 106 единиц техники

Приморец в неадекватном состоянии устроил опасное шоу во Владивостоке
13:30, 11 октября 2017 Приморец в неадекватном состоянии устроил опасное шоу во Владивостоке

По словам соседей, мужчина находился в наркотическом опьянении

В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет
13:16, 11 октября 2017 В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет

Расследование уголовного дела завершено