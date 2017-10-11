Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней

Женщину наградили благодарственным письмом

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Полицейские выразили благодарность жительнице Приморья за помощь в раскрытии тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Борисовка, Уссурийский городской округ. Иринапроходило мимо старой котельной, когда вдруг слышала от туда крики ребенка. Неравнодушная женщина бросилась на помощь, спугнув злоумышленника, который планировать изнасиловать 14-летнюю девочку. Отведя ребенка в местный Дом Культуры, женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь.

По горячим сделам подозреваемый был задержан. Им оказался местный 32-летний житель, который был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Магомед Терчиев лично поблагодарил Ирину Ли, предотвратившую тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней, за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого. Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов.

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