По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка

Полиция просит помощи в установлении личности погибшего

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился в Уссурийске. 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, двигаясь по улице Некрасова, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мужчина получил травмы, от которых скончался. На место автоаварии прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о личности погибшего, обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, убедительно просим позвонить по телефону 8(4234) 32-16-26 – дежурная часть ОМВД России по г. Уссурийску.

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