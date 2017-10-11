Нарушители ограничатся штрафом

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Госинспекторы национального парка «Земля леопарда» задержали нескольких человек, проникших в национальный парк с целью браконьерского лова рыбы. Нарушители стали «первыми ласточками» сезона нереста лососевых 2017 года на особо охраняемой природной территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу национального парка "Земля Леопардов".

В течение пяти лет наращивая опыт борьбы с незаконной рыбалкой, инспекторам «Земли леопарда» теперь зачастую удается предупредить преступление. Первым задержанным рыбакам этой путины также повезло: они не успели поймать ни одной рыбы, а потому ограничатся выплатой штрафа за административное нарушение. В противном случае им бы грозило возбуждение уголовного дела.

«Участились случаи появления людей у нерестовых рек, мы связываем это с началом путины, - рассказывает Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Составляются протоколы об административных нарушениях за незаконное пребывание на территории национального парка. При этом я хочу напомнить, что по действующему законодательству уже одной рыбины, добытой на территории ООПТ, достаточно для возбуждения уголовного дела. Поэтому в связи с началом путины мы призываем местных жителей быть внимательнее и не создавать себе лишних проблем».

Работа по пресечению незаконной рыбалки в период нереста на «Земле леопарда» ведется круглосуточно. Значительную помощь в этом оказывают сотрудники краевого пограничного управления ФСБ России, управления МВД по Приморскому краю, а также органы рыбоохраны. Помимо участия в совместных рейдах, специалисты этих ведомств организуют досмотр автомобилей на предмет наличия в них лососевых. В связи с этим отдел охраны «Земли леопарда» не рекомендует приобретать рыбу без наличия на нее документов о происхождении.

Помимо прочего, помощь в охране нерестовых рек инспекторам «Земли леопарда» оказывают технические новинки. Так, в ходе рейдов сотрудники национального парка используют квадрокоптер и тепловизоры, позволяющие вести наблюдения в темноте. Уже незаменимыми помощниками инспекторов также стали мобильные посты охраны, которые меняют место дислокации в зависимости от передвижения основной массы рыбы.