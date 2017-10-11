Упрямство департамента – беспредел чиновников

В тени политического конфликта некоторые сотрудники администрации края решают свои меркантильные вопросы?

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края, а также приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморья о приостановлении действия лицензии Владивостокского бутощебеночного завода на добычу камня в карьере Северного участка Первореченского месторождения, расположенного на территории краевого центра в районе улицы Выселковой. Если ситуация не изменится, то предприятие будет законсервировано, город останется без продукции, его коллектив без работы, а это 200 человек, и у всех семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Затяжная история судебной тяжбы АО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ) с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды не раз освещалась прессой. В том числе газетой «Владивосток». Поэтому заседание судебной коллегии Пятого арбитражного апелляционного суда по жалобе ВБЩЗ, на котором решалась судьба предприятия, привлекло внимание многих приморских СМИ. Процесс 4 октября был открытым, тем не менее представители ответчика активно возражали против присутствия журналистов. Но получили отказ... Перевес в пользу истца обеспечил голос представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края.

Нашла коса на камень

Напомним, что слухи о возможном лишении лицензии на добычу природного камня в карьере, принадлежащем АО «ВБЩЗ», будоражат коллектив предприятия с 2015 года, с момента внеплановой выездной проверки специалистами департамента природных ресурсов. За первой проверкой последовала вторая, затем – третья. Всего за последние два года было пять внеплановых проверок. И после каждой ревизоры выдавали предписания за подписью главы департамента Александра Коршенко.

В феврале 2016 года в результате систематических набегов проверяющих на Северный участок Первореченского месторождения появился приказ департамента природных ресурсов о приостановлении действия лицензии на право пользования недрами. Срок действия санкции неопределенный – до устранения выявленных нарушений. В июле 2017 года завод попытался оспорить данное решение в Арбитражном суде Приморского края, но судья оставила приказ в силе. Скорее всего, не разобравшись в ситуации.

Между тем, как рассказал «В» управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков, за все время работы предприятия (а это более полувека) ни у экологов, ни у Ростехнадзора, ни у других контролирующих и проверяющих организаций претензий к производству не было. Хотя карьер, как и завод, расположен в черте города, по соседству с Рудневским мостом. И все эти годы бутощебеночный завод поставляет щебень различной фракции на стройки Приморья, на ремонт дорог, обеспечивает работой жителей края. И, что немаловажно, стабильно платит налоги, а это более 170 млн рублей в год.

По словам Андрея Новикова, проблемы у завода начались в 2015 году, когда краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Александр Коршенко. С его приходом во власть ВБЩЗ вдруг стал злостным нарушителем экологии. Кроме того, технический проект, на основе которого предприятие добывало камень в карьере, почему-то оказался несоответствующим современным требованиям. Хотя проектная документация разработана в Санкт-Петербурге ОАО «Гипронеруд» (институт по проектированию горнодобывающих предприятий с открытым и подземным способами разработки), репутация и профессионализм которого подтверждается почти 70-летним опытом работы – институт работает с 1948 года. В 2013 году его представители приезжали во Владивосток и лично согласовывали новый проект с комитетом по геологии и использованию недр Приморского края.

Отметим, что вопросам экологии завод уделяет огромное внимание. Так, по заказу руководства ВБЩЗ компания «Промаспирация» (г. Екатеринбург) разработала проект аспирационной системы, осуществила подбор и монтаж современного оборудования, позволяющего локализировать все источники по выбросу пыли. Предприятие ежеквартально осуществляет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на границе жилой застройки, в санитарно-защитной зоне. Проведенные исследования подтверждают соответствие качества атмосферного воздуха установленным государственным нормативам. Подчеркнем, что вопросов о соблюдении предприятием экологических норм у проверяющих инстанций не возникает. Так, последняя проверка краевого Росприроднадзора, проведенная с марта по май 2017 года, подтвердила соответствие деятельности завода всем экологическим нормам и не выявила ни одного нарушения.

Наткнулись на волну агрессии

Как уже писал «В», в 2014 году срок действия лицензии ВБЩЗ был продлен до 2034 года, оставалось лишь пройти пересогласование в департаменте природных ресурсов. И тут нашла коса на камень. Чиновник Коршенко не захотел признавать обновленную проектную документацию. Шесть раз руководство ВБЩЗ пыталось согласовать проект, и каждый раз в департаменте находили какие-то несоответствия, причем в одном и том же документе. Это было хождение по кругу: департамент издал приказ о приостановке действия лицензии, и он же согласовывал проектную документацию, на основании которой произведена приостановка. Иными словами, у палача были функции судьи.

– Встречаться с нами, чтобы объяснить, почему мы не можем работать, господин Коршенко почему-то не хочет. У него ответ один: «Все через губернатора». И у нас создалось мнение, что департамент природных ресурсов – это инструмент для уничтожения промышленности в крае. Трудно сказать, зачем это ему нужно. На первый взгляд, никто в этом не заинтересован: государство недополучит налоги, люди останутся без работы и будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли. А Приморье недополучит на развитие края продукции высочайшего качества и по хорошей цене. Мы пытались переговорить по этому поводу с господином Коршенко. Один раз нам все-таки удалось увидеться с ним. Но дальше приемной не попали. Мы наткнулись на такую волну агрессии… И на этом наша встреча закончилась, – сожалеет управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков.

Ничего вразумительного в департаменте не сказали даже специалистам «Гипронеруда», когда они по телефону, а затем официальным письмом поинтересовались, что все-таки чиновникам не нравится в технической документации. Какие претензии к проекту? В ответ тишина...

Будем бороться за свои права

Зато на заседании судебной коллегии Пятого арбитражного апелляционного суда представитель краевого департамента с маниакальным упорством твердила об отсутствии у ВБЩЗ согласованной технической документации на ведение горных работ. И категорически настаивала на приостановлении лицензии на добычу полезных ископаемых. Суд и на этот раз не услышал (или не захотел услышать) вразумительных и обоснованных доводов представителей предприятия, одного из лучших в своей отрасли в стране, и встал на сторону департамента. После такого решения представители ВБЩЗ заявили отвод судейской коллегии, полагая, что дело рассмотрено необъективно. И даже предвзято. Судя по вытянувшимся от удивления лицам служителей Фемиды, на такой поворот они совсем не рассчитывали. Тем не менее заместитель председателя суда отклонила просьбу истца, не найдя веских причин для удовлетворения заявления. В итоге состав коллегии остался прежним, и что было потом, уже известно.

– У нас есть мнение, что наши процессуальные права нарушены. Я считаю, что были основания для приостановления либо отложения рассмотрения дела. Сейчас нами в суде отдельно обжалуется согласование проекта. Поэтому мы просили отменить данный приказ департамента природных ресурсов. Если бы этот приказ был отменен, то не было бы смысла в рассмотрении данного дела. А предприятие смогло бы работать до рассмотрения вопроса по существу. Но поскольку мы полагаем, что департамент намеренно создает препятствия для согласования проекта, то дело может затянуться и предприятие будет стоять. Поэтому данное решение суда мы будем обжаловать в вышестоящей инстанции, – рассказала журналистам представитель истца Татьяна Строгонова.

Карательный вердикт суда не остановил работу Владивостокского бутощебеночного завода. На сегодня в буферных складах предприятия запасов камня хватит на два месяца интенсивной переработки. Но, если действие лицензии на пользование недрами не будет продлено, не будет и дальнейшей добычи камня. И фабрика встанет со всеми вытекающими последствиями.

И все-таки управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков смотрит в будущее с оптимизмом:

– Мы будем продолжать бороться и защищать свои права. К этому нас побуждают 200 человек, которые находятся за моей спиной. Поэтому мы приложим все силы и умение для того, чтобы предприятие продолжало жить.

Здравый смысл здесь отсутствует

Решение Пятого арбитражного апелляционного суда по делу Владивостокского бутощебеночного завода прокомментировал временно отстраненный глава Владивостока Игорь Пушкарев:

– Узнал, что Владивостокский бутощебеночный завод по решению краевых властей приостанавливает свою деятельность по добыче камня. В ходе многочисленных попыток руководства предприятия решить проблемы в рабочем порядке департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края принципиально стоял на своем, добиваясь закрытия завода. 200 человек работают на ВБЩЗ, и они по решению суда завтра могут остаться без работы. Вся эта ситуация – пример беспредела, который устраивают некоторые органы исполнительной власти Приморского края.

Я благодарен уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной за ее позицию. Она также убеждена: подобные меры неуместны. Но и позиция уполномоченного краевым властям не указ. Люди проводят митинги, призывая обратить внимание властей на проблему. Всевозможные инстанции проводят проверки (как плановые, так и неплановые), и нарушения в работе предприятия не выявляются. И только департамент природных ресурсов и окружающей среды разглядел несоответствие, выдумывая в судах все новые и новые предписания. Есть закон, его, конечно, нужно исполнять, но есть еще и здравый смысл. Эту тему нельзя оставлять без внимания. Люди не должны остаться без работы.

Игра в одни ворота

В одном из предыдущих номеров «В» мы рассказывали об открытии в мае 2017 года в поселке Заводском карьера «Северный» по добыче строительного камня. Согласно документам один из учредителей карьера – Александр Пальчиков, он же учредитель компании ООО «Экотранссервис». А среди учредителей этой экологической фирмы – дочь директора департамента природных ресурсов и окружающей среды администрации Приморского края Екатерина Коршенко. Не в этой ли семейной связке разгадка повышенного интереса господина Коршенко к карьеру ВБЩЗ в районе улицы Выселковой? Ведь если его закроют, то карьер «Северный» станет монополистом по добыче строительного камня на юге Приморья. Как сказал бы классик в данной ситуации: «Ну как не порадеть родному человечку!»

Необходимо добавить, что Владивостокский бутощебеночный завод – структурное подразделение холдинга «Востокцемент», принадлежащего родственникам Игоря Пушкарева. И если бы не противостояние губернатора Миклушевского (теперь уже бывшего) с опальным мэром Владивостока, то проблема пересогласования проектной документации давно была бы решена – в истории с ВБЩЗ гонения на бизнес семьи Пушкаревых не просматриваются. Не исключено, что господин Коршенко в корыстных целях воспользовался противоречиями между Миклушевским и Пушкаревым. Отсюда и невыполнимые претензии департамента природных ресурсов к заводу. А почему бы и нет? Кому война, а кому мать родна.

Информация к размышлению

Этот материал был написан до отставки Владимира Миклушевского. На тот момент мы еще не знали, что через несколько дней у Приморья будет новый руководитель – Андрей Тарасенко. И что с его назначением у руководства ВБЩЗ появится шанс достучаться до власти и разъяснить свою позицию в конфликте с департаментом природных ресурсов. Тем более что на представлении его как врио губернатора в «Белом доме» Андрей Владимирович пообещал: он будет лично встречаться с руководителями предприятий, дабы понять и оценить, кто чего стоит во вверенном ему регионе. Таким образом, сегодня у работников завода появилась надежда на то, что новый губернатор обязательно встретится с руководством Владивостокского бутощебеночного завода и лично убедится в предвзятости департамента и абсурдности его претензий.

Кстати

Как стало известно «В», правоохранительные структуры заинтересовались недвижимостью господина Коршенко. Точнее, двумя квартирами, доставшимися ему по договорам дарения.

Как рассказал «В» источник в силовых структурах, квартиру на улице Баляева Коршенко подарила мать, другую, на улице Южно-Уральской, презентовал отец. Кроме того, Александр Игоревич, скромный труженик администрации Приморского края, – участник долевого строительства многоквартирного дома на улице Чкалова. В котором его ждет еще одна квартира. Сам же он проживает, если верить документам, в доме на улице Адмирала Юмашева.

Безусловно, гражданам России не возбраняется иметь несколько квартир. Хоть десять, если они приобретены на законном основании. И записаны в налоговой декларации, если их хозяин – государственный служащий. Эти сведения не являются тайной, если их не скрывают. По словам нашего информатора, сотрудники отдела по борьбе с коррупцией, анализируя оперативную информацию, заинтересовались любопытным совпадением. Господин Коршенко возглавил департамент природных ресурсов в сентябре 2014 года, а уже в 2015 году родители подарили ему две квартиры. При этом дарители пенсионного возраста и отнюдь не миллионеры, проживают совместно в другом конце Владивостока.

В этом же году (весной 2015 года) Александр Коршенко обзавелся и загородным поместьем, став обладателем земельного участка площадью 1120 кв. метров на улице Полетаева, 20. История этого «клочка» территории краевого центра занятна. С июля 2000 года его правообладателем была некая Божек Раиса Константиновна, 1925 года рождения, проживавшая на улице Вилкова. После ее смерти в 2013 году надел отошел департаменту земельных и имущественных отношений администрации Приморского края. В 2014 году судья Советского районного суда Елена Шульга вынесла определение об ограничении пользования данным земельным участком. Но уже 26 марта 2015 года данный участок отошел господину Коршенко, который и стал его собственником. Чтоб мы так жили… Кто на этот раз осчастливил директора департамента, оперативники не сказали. Всему свое время.

Необходимо отметить, что 2015 год был урожайным для семейства Александра Игоревича. В этом году, в мае, его дочь Екатерина получила в собственность земельный участок площадью 570 кв. метров на улице Яблоневой. Не правда ли, слишком много совпадений для одного человека и в конкретный отрезок времени? Право, есть над чем поразмыслить, но это уже не в нашей компетенции. Впрочем, к этой теме «В» еще вернется.