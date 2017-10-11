Серьёзной аварией обернулась погоня экипажа ДПС и Mark II во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.



Инцидент произошел в пригороде Владивостока, в районе станции Санаторная. Водитель автомобиля марки Mark II не справился с управлением своего транспортного средства, уходя от преследования экипажа ДПС. В результате автомобиль наехал на бордюр и протаранил металлическое ограждение. Транспорт получил серьезные механические повреждения и покинуть место аварии самостоятельно уже не смог. Информации о пострадавших не сообщается.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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