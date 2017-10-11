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Во Владивостоке пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню белой трости

Начало мероприятия в 13 часов
Фото: express.co.uk/news/uk/4 Фото: express.co.uk/news/uk/4
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 октября, в Приморской краевой библиотеке для слепых (ул. Чкалова, 6) состоится мероприятие для слабовидящих пожилых людей, приуроченное к Международному дню белой трости.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в этот день для всех собравшихся специалист школы остеоартроза прочитает лекцию «Жизнь со здоровыми суставами». Также в программе – праздничный концерт коллектива «Надежда» и чаепитие. Начало мероприятия в 13 часов.

Кроме того, во Владивостоке состоится «Месячник белой трости» – акция, которая проводится во всех субъектах Российской Федерации и способствует воспитанию гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Во Владивостоке акция «Белая трость» состоится 13 октября: в 10 часов на пешеходных переходах в районе автобусной остановки «Семёновская», на перекрёстке улиц Светланская – Алеутская, проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской организаторы планируют привлечь внимание автомобилистов и пешеходов к проблемам инвалидов по зрению, раздавая листовки и предлагая перейти дорогу с завязанными глазами и с тростью в руках.

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