ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ»

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

О проектах «Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» рассказали гости программы «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ», директор Приморской Государственной картинной галереи Алёна Даценко и автор и ведущий проекта «Музыкальный вернисаж» Александр Вовненко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.