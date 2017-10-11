О проектах «Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» рассказали гости программы «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ», директор Приморской Государственной картинной галереи Алёна Даценко и автор и ведущий проекта «Музыкальный вернисаж» Александр Вовненко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
«Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж»
ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ»Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.
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