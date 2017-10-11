В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В межмуниципальном отделении МВД России « Партизанский» завершилось расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств из Средней Азии при помощи сети Интернет, сообщает РИА VladNewscо ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Расследование дела началось ещё с октября прошлого года, когда в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что на территории Находки неизвестные организовали сбыт наркотических средств через систему «закладок».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое граждан: 50-летняя уроженка Средней Азии, её 30-летний сын и его сожительница. Операции по купле-продаже они осуществляли при помощи электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денег покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

По местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли героин в особо крупном размере, 5 мобильных телефонов большое количество сим-карт, денежные средства, банковские карты и электронные весы.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), частью 3 статьи 30 УК РФ, пунктом «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору) , пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Фигурантов заключили под стражу

В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к совершению преступления. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.