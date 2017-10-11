В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий

Более двенадцати с половиной миллионов рублей заплатят нарушители

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Почти 3500 протоколов об административных правонарушениях рассмотрели административные комиссии Владивостока в период с 1 января по 1 октября текущего года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На нарушителей административного законодательства были наложены штрафы на общую сумму более двенадцати с половиной миллионов рублей.

«Особое внимание административные комиссии уделяют вопросам благоустройства Владивостока, – говорит Сергей Шабаев, начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации города. – Ведётся работа с управляющими компаниями, предприятиями торговли и обслуживания, ежедневно специалисты контролируют подведомственные территории и составляют протоколы за неубранный мусор. Также члены административных комиссий регулярно проводят совместно с полицией рейды по пресечению торговли и оказанию услуг в неустановленных местах».

Напомним, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города ежедневно следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства. Также еженедельно проходят заседания административных комиссий во всех районах Владивостока.