У школьников появится новый предмет

дополнительных компетенций для педагогов не потребуется.

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие два года для российских школьников введут обязательные занятия по шахматам во всех школах России, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационное агентство “Тасс».

Это решение озвучила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в Совете Федерации. По её словам, дополнительных компетенций для педагогов не потребуется.

«Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», —сообщила Ольга Васильева.

На это занятие выделят по часу в неделю с первого по четвертый классы. Разработчики проекта уверены, что с приходом дополнительного урока игры в шахматы, школьники начнут лучше усваивать основную школьную программу.

В августе в Минобрнауки РФ сообщили, что показатели успеваемости у детей, играющих в шахматы, выше на 35-40 процентов.