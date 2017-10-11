Пенсионерка упала в автобусе во Владивостоке и сломала стопу

Пожилую женщине госпитализировали в ВКБ-2

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Пенсионерка упала в маршрутном автобусе марки Daewoo во Владивостоке - и сломала кость стопы (закрытый перелом). 61-летнюю женщину госпитализировали в Тысячекоечную больницу. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, все произошло в светлое время суток в районе дома 69 по Океанскому проспекту. По предварительным данным, 36-летний водитель не дождался окончания посадки и высадки пассажиров и начал движение.

Детали произошедшего уточняются.

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