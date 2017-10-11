Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке и скрылся

Теперь виновника ДТП разыскивает полиция

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадала девушка 1993 года рождения: неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил ее на нерегулируемому пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Пограничная,6. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 20:10. Известно, что автомобиль ехал со стороны улицы Тигровой в сторону Алеутской. Потерпевшая получила сотрясение мозга и ушибы, направлена на амбулаторное лечение.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8(423)231-09-08.

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