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Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке и скрылся

Теперь виновника ДТП разыскивает полиция
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадала девушка 1993 года рождения: неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил ее на нерегулируемому пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Пограничная,6. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 20:10. Известно, что автомобиль ехал со стороны улицы Тигровой в сторону Алеутской. Потерпевшая получила сотрясение мозга и ушибы, направлена на амбулаторное лечение.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8(423)231-09-08.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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