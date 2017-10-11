В России представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Купюры поступят в обращение уже в конце текущего года.

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 12 октября, Центральный банк России представит новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук в ходе презентации расскажут об особенностях банкнот и о специальном защитном признаке купюры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".

Эксперты отметили, что новые банкноты будут пропитаны специальным лаковым покрытием для повышения срока службы. В дальнейшем, эту пропитку получат и остальные купюры.

Ранее РИА VladNews сообщало, что символы новых купюр выбрали по итогами голосования граждан, проведенного Банком России. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей.

Стоит отметить, что банкноты поступят в обращение уже в конце текущего года.