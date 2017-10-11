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Общество

Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной

403 участка будут обеспечены подъездными дорогами, и владельцы смогут начать строительство индивидуальных домов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В районе бухты Лазурной во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 403 участка будут обеспечены подъездными дорогами, и владельцы смогут начать строительство индивидуальных домов.

Строители приступили к выполнению работ по вырубке леса. Подрядной организации ООО «ФедералСтрой» предстоит подготовить для дальнейшего строительства 6 километров лесополосы шириной около 20 метров.

«Работы по вырубке деревьев выполнены на 20 %. Из 6375 деревьев выпилено около уже 1500, в основном это дубы, – отметил Антон Сергеев, заместитель генерального директора ООО «ФедералСтрой». –На объекте работают две бригады, это около 40 человек. При помощи ручных бензопил ведётся валка леса и удаление крон деревьев».

После вырубки леса будут проведены работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб для отвода ливневых вод. Асфальтобетонное покрытие здесь появится только после окончания строительства домов на земельных участках, потому как большегрузная техника попросту разобьет дорогу. 

Напомним, что на сегодняшний день администрация Владивостока предоставила земельные участки 1952 многодетным семьям. Это земельные участки в пригороде Владивостока: часть – в уже сложившихся поселках, часть – в районе садоводческих товариществ либо фактически «на целине», в лесных массивах.

Администрация города Владивостока проделала большую работу для подведения к участкам инфраструктуры. Построены дороги по улице Курильской и в районе садоводческого товарищества «Лиман». В стадии размещения аукционов находится документация на выполнение работ по ремонту существующих проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе улиц Ломаной, 43, 2-й Центральной, 5, Коралловой, 2а, Тернейской, 9, 11, Курильской, Суворовской, 125, Пригородной, 107, Солнечной, 2, 2-й Восточной, 28. На государственную экспертизу направлена документация на строительство подъездных путей к территориям, предоставляемым для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, по ул. Анучинской, 56. 

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