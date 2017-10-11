5 октября во Владивостоке стартовал фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этом году в рамках образовательной программы в Приморскую столицу приехали и эксперты в области кино и музыки. Сегодня мы поговорим с гостьей из Москвы — главным редактором интернет-издания «Афиша Daily» Екатериной Дементьевой — и узнаем, что нового и интересного расскажут горожанам на фестивале.
Главный редактор «Афиша Daily» — о клубной культуре российских городов
В Приморскую столицу приехали и эксперты в области кино и музыкиВладивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.
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