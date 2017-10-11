Во Владивостоке изменится схема дорожного движения

Мероприятия поспособствуют обеспечению антитеррористической защищенности

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменении схемы организации движения и установке технических средств организации дорожного движения перед въездом в зону массового отдыха набережной Спортивной гавани в районе дома № 3 ст. 2 по улице Батарейной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь будут установлены дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» и 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Установка технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории. Данные мероприятия поспособствуют обеспечению антитеррористической защищенности в одном из самых популярных мест массового отдыха жителей и гостей Владивостока, а также проведения культурно-массовых мероприятий.