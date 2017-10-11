Константин Межонов встретился с представителем Общественной палаты России Светланой Разворотневой

Специалисты мэрии отметили, что средств, выделяемых по проекту «Формирование комфортной городской среды», к сожалению, недостаточно

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов встретился 9 октября с первым заместителем председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной платы РФ Светланой Разворотневой. В ходе встречи обсуждался ряд городских проблем, в числе которых - ремонт дорог и жилых домов, а также реализация во Владивостоке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече также приняли участие первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, вице-мэры Сергей Черкасов и Леонид Вильчинский, непосредственно курирующие сферу ЖКХ, дорог, реализацию программы по благоустройству.

«Я побывала в сквере на Корабельной Набережной, где установлен памятник Ощепкову, а также посмотрела, как идет ремонт некоторых дорог, – рассказала московская общественница. – Вообще в ходе своего визита стараюсь много общаться с жителями. Так, мы побывали на улице Калинина, 115а, где необходимо устройство тротуара. Также планирую посетить остров Русский, где жители одного из домов говорят о необходимости ремонта в нем».

Как сообщил в ходе встречи заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, вопрос строительства тротуара на ул. Калинина внесен в проект программы благоустройства на следующий год.

Что касается ремонта домов, то, как разъяснил заместитель главы администрации Сергей Черкасов, организацией капитального ремонта жилищного фонда, в соответствии с федеральным законодательством, занимается региональный Фонд капитального ремонта Приморского края. Вопросы текущего содержания и ремонта необходимо решать с управляющей компанией, которая обязана проводить необходимые работы на средства, внесенные жителями дома. Если возникают сложности во взаимоотношениях с УК, либо есть необходимость смены управляющей компании, администрация города готова помогать людям в этих вопросах.

В ходе обсуждения реализации федерального проекта благоустройства придомовых территорий был поднят вопрос о том, что сегодня в федеральном законодательстве содержатся нормы, запрещающие расходовать бюджетные средства на ремонт территорий, оформленных жителями дома в общедолевую собственность, поэтому такие расходы считаются нецелевыми. В связи с этим жители значительной части домов не могут участвовать в программе. Светлана Разворотнева пообещала взять на себя миссию донести необходимую информацию до ответственных за формирование программы федеральных органов.

Кроме того, специалисты мэрии отметили, что средств, выделяемых по проекту «Формирование комфортной городской среды», к сожалению, недостаточно, чтобы благоустроить все придомовые территории и общественные пространства, которые нуждаются в таком благоустройстве.

«Безусловно, мы в администрации видим весь комплекс городских проблем, у специалистов есть четкое понимание, как их решать, но при этом вопрос в большинстве случаев упирается в недостаток средств, – подвел итог встречи Константин Межонов. – Поэтому в интересах людей мы надеемся на конструктивное сотрудничество со всеми органами власти и общественными экспертными структурами, в том числе, с Общественной палатой России».