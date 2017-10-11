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Рублю прописали 17 лет падения

Курс валют на 11 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58,07 рубля, а евро- 68,35 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Минфин России подготовил долгосрочный прогноз параметров федерального бюджета, в основу которого заложил хроническое обесценение рубля.Падение российской валюты, по прогнозу ведомства, начнется в 2018 году и будет продолжаться вплоть до 2035 года. Однако в документе не указано, по каким причинам будет падать валюта на протяжении 17 лет.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 58.30 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 57.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 68.70 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина, 18 за 68.22 рубля за один евро.

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