Приморец попался с партией наркотика после покупки

Молодого человека спрятал марихуану в пачку от чипсов

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

На станции Ружино в Приморье в поле зрения сотрудников транспортной полиции попал ранее не судимый 26-летний гражданин, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

В дежурной комнате полиции, куда мужчина был доставлен для составления протокола о правонарушении по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ, в ходе личного досмотра его вещей был обнаружен пакет из-под чипсов, наполненный марихуаной в значительном размере. Вес наркотического вещества составил порядка 57 граммов.

Со слов задержанного, наркотик он приобрел у неустановленного лица для личного потребления.

Возбуждено дело по ч.1 ст.228 УК РФ. К подозреваемому применено обязательство о явке.