Приморец поджег автомобиль знакомого из мести

Теперь 63-летнему мужчине грозит до 2 лет колонии

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Житель города Находка Приморского края поджег автомобиль знакомого, чтобы наказать автовладельца; однако 63-летнего поджигателя задержали, и теперь ему грозит до 2 лет колонии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Сообщение о том, что на парковке одного из предприятий города сгорел легковой автомобиль, поступило в дежурную часть ЛО МВД на транспорте. Поджигателя вскоре установили; Пожилой мужчина признался в содеянном.

Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.