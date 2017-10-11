Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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