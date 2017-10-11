В Приморье произошла погоня полиции с группой пьяных рыбаков

Дело дошло до стрельбы; двое полицейских получили травмы

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

При патрулировании устья реки Нарва Хасанского района Приморского края на берегу нарядом транспортной полиции была выявлена группа из 15 пьяных рыбаков; полицейские высадились на берег, где разъяснили отдыхающим, что вылов рыбы в данном районе запрещен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. Однако правонарушители стали угрожать стражам правопорядка физической расправой, препятствуя их возвращению к ТС и пытаясь завладеть табельным оружием. Сотрудники полиции были вынуждены произвести два предупредительных выстрела в воздух.

Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое пьяных 31-летних мужчин. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, агрессоры протаранили навесной мотор служебной лодки.

Стражи правопорядка на веслах отошли в сторону берега, однако подозреваемые продолжили преследование и несколько раз таранили лодку, пытаясь ее перевернуть. Сотрудники полиции произвели два предупредительных выстрела в воздух и совместно с подоспевшей береговой группой задержали нападавших.

В ходе преследования двое сотрудников транспортной полиции получили травмы различной степени тяжести.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - заключение под стражу.

По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова.

По факту нападения на сотрудников полиции Приморским следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.