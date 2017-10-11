Во Владивостоке сегодня дождь

Температура воздуха +7…+9°С

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 октября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +1...+12°C.

Во Владивостоке облачно, временами осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°С. Температура воды в Амурском заливе +13°C.



В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +7…+9 °С.



В Находке облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура +8…+10°С.