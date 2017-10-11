Автомобилистка из Приморья протаранила забор ГАИ

Женщину в крови извлекли из автомобиля

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, возле местной ГАИ. Женщина за рулем автомобиля марки Nissan Cube по неизвестным пока причинам протаранила забор возле здания. Автомобиль получил сильнейшие механические повреждения, самостоятельно выбраться из транспорта автолюбительница не смогла: окровавленную женщину извлекли очевидцы происшествия.

Пользователи социальной сети предположили, что пострадавшая могла перепутать педали, в результате чего и произошло столкновение с забором. Однако, нашлись и шутники, которые решили, что женщина просто захотела попасть в ГАИ без очереди.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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