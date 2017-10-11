Более 25 успешных бизнесменов поделятся своим опытом с приморцами в рамках Форума «РОСТ»

Форум проходит третий год подряд и с каждым разом становится все более масштабным и ярким

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Владельцы успешных компаний со всей России прибудут во Владивосток, чтобы выступить перед молодыми предпринимателями в рамках Форума «РОСТ» 2017, который пройдет 3-4 ноября в кампусе ДВФУ на о. Русский, сообщает РИА VladNews.

Форум «РОСТ» проходит третий год подряд и с каждым разом становится все более масштабным и ярким. В этом году организаторы обещают пригласить самых звёздных предпринимателей, которые добились успеха благодаря своей харизме, уму и настойчивости. На четырех площадках университета они поделятся своим опытом побед и поражений (а все мы знаем, что одного без другого не бывает), а также расскажут о самых настоящих «лайфхаках», которые помогают им «делать деньги» и «держаться на плаву» каждый день.

Ольга Еремеева, генеральный директор PANDORA в России, выступит на секции «Первый успех! Что дальше? Лайфхаки построения системы». Во всем мире Еремеева — единственный руководитель PANDORA, которому удалось избежать обязательных закупок специального оборудования у датского франчайзера. Такое же исключительное право российская сеть получила на закупки товара. Компания приобретает украшения напрямую у производственных площадок Pandora в Таиланде. Как же она этого добилась?

Сергей Ткачев, основатель и вице-президент магазинов «Гиперавто», выступает на форуме второй год подряд. В 2016 году его мастер-класс «Простыми словами о сложных финансах» имел грандиозный успех у аудитории. В этом году Сергей расскажет о главных принципах предпринимателя, как открыть свое дело «с нуля», почему нынешняя налоговая система хороша для бизнеса, и главное, в чем секрет успеха хорошего руководителя. Сергей утверждает, что на управление крупнейшей на Дальнем Востоке сети автомагазинов у него уходит не более пары часов в день. Как ему это удается?

Валерий Разгуляев, управляющий информацией крупнейшей торговой сети здорового питания в России «Избёнка – ВкусВилл», - самый известный в России и русскоговорящих странах практикующий специалист в сфере управления величиной запасов, оптимизации и автоматизации закупок.

«Я работаю управляющим информацией в амбициозной ритейл-сети «ВкусВилл», торгующей только натуральными продуктами в Москве. Мы хотим кардинально изменить рынок продуктовой розницы, чтобы продажа продуктов для здорового питания стала в России нормой, а не исключением. – делится своим мнением Валерий. –Управление запасами в нашей компании усложнено очень короткими сроками годности натуральной молочной продукции – обычно это всего 3-4 дня. Решить эту задачу только

стандартными методами управления запасами практически невозможно, чтобы добиться нужных показателей необходим целый ряд мер во всех сферах товародвижения компании.» О каких мерах идет речь? Регистрируйся на https://rostforum.ru и узнай ответы на эти и другие вопросы первым. А у счастливых обладателей «золотых билетов» будет уникальная возможность пообщаться с приглашенными спикерами лично в специально отведенное время.

Свое участие также уже подтвердили: Максим Журило (I Love Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев (ДНС), Антон Скорик (ГК "Эталон"), Андреасяны Гевонд и Сарик (Большое кино), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Иван Маурух (Business Relations), Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи). Список дополняется каждый день!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, ООО МСП "Опора России" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края". По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(423)202-51-80 .