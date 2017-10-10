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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарёв попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дорог

О том, что было сделано в этом году для ремонта дорог Владивостока мэр написал в своих социальных сетях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Глава Владивостока подвёл промежуточные итоги дорожных работ в приморской столице, которые, по его словам, будут завершены в ближайшие месяцы, сообщает РИА VladNews.

«Во Владивостоке заканчивается сезон дорожных работ. Более 200 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров на десятках улиц были отремонтированы в этом году, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году также продолжился демонтаж трамвайных путей на улице Светланской и Народном проспекте. Понимаю, что тема дорог по-прежнему остаётся одной из главных для Владивостока, учитывая его рельеф и протяжённость дорожной инфраструктуры. Поэтому всегда призываю горожан относится с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог. Все дорожные работы должны завершится до ноября, что в значительной степени позволит разгрузить город от пробок в зимний период», - сказал градоначальник.

Стоит сказать, что Игорь Пушкарёв также вспомнил о уже проделанной работе в данном направлении, начиная с 2008 года. «Хочу отметить, что мы с моей командой, начиная с 2008 года не только уделяли большое внимание ремонту дорожной инфраструктуры, но и открывали новые дороги. Это новая дорога, связавшая улицы Выселковую и Тухачевского, участок объездной дороги в районе Второй Речки по ул. Шуйской, новая асфальтобетонная дорога в районе Токаревского маяка, автомобильная дорога, связавшая улицу Снеговую с бухтой Горностай, дорога от пр. Красного Знамении, 133/4 до Школы милиции на ул. Котельникова, дорога по улице Фастовской, объездная дорога Варяг - Заря, проходящая через лесной массив и застройку последних лет, основная часть большого транспортного узла и дороги-дублера «Тухачевского - Днепровская - Вострецова». Сегодня без этих дорог горожанам сложно представить повседневную жизнь», - отметил Игорь Пушкарёв.

По словам мэра, в городе по-прежнему остаются и проблемные зоны. Так, одной из таковых остаётся дорога на острове Русский, что связано в первую очередь с проблемой передачи земли из ведения Минобороны в муниципальную собственность.

«Но мы будем продолжать работу в данном направлении и в любом случае решим этот вопрос», - пообещал глава Владивостока.

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