Страшная авария произошла в Приморье

Пешехода сначала сбили, а после - переехали

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент случился в городе Уссурийск. По словам очевидцев, пешехода, переходившего трассу в районе улицы Некрасовская, сначала сбил автомобиль марки Toyota Fielder, после чего парень попал под колеса авто марки Nissan Expert, который его и переехал. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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