В Приморье легковушка «залетела» под каток

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился перед селом Черниговка. Водитель легкового автомобиля по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение с дорожной техникой - катком. ОТ удара легковой автомобиль выкинуло в кювет. Транспорт получил сильные механические повреждения и самостоятельно покинуть место аварии уже не сможет. Информации о пострадавших нет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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