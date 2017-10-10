Неделя во Владивостоке началась с пяти тяжелых аварий

Всего за сутки здесь произошло 81 ДТП

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 81 ДТП, из них 43 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 10 аварий обошлись составлением европротоколов. В 5 авариях различные травмы получили 5 человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили 15 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 7 водителей авто с тонированными передними стеклами и 4 автомобиля, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. 56 автолюбителей были наказаны за не предоставление преимущества пешеходам.

Правила парковки нарушили 48 автомобилистов. Всего в понедельник, 9 октября, в приморской столице зарегистрировано 274 нарушения ПДД.