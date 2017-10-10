Во Владивостоке разыскивается водитель, раздавивший ногу подростку

Инцидент произошел на Мордовцева

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивается водитель, наехавший на ногу 12-летнему подростку. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что серый автомобиль марки Honda HR-V наехал на ногу подростку в районе дома №6 по улице Мордовцева 4 октября около 15:15. Потерпевший получил ушиб и сдавливание мягких тканей правой стопы; направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8(423)231-09-08.