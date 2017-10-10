Мальчик направлен на амбулаторное лечение

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Автоледи сбила подростка во Владивостоке; по предварительным данным, наезд произошел в неустановленном для перехода месте - в 50 метрах от регулируемого пешеходного перехода в районе дома №36 по улице Адмирала Горшкова. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Женщина находилась за рулем автомобиля Субару Форестер, двигавшегося в сторону улицы Русской. Все произошло около 15:30. Пострадавший 2005 года рождения получил ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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