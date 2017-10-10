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Автоледи на внедорожнике устроила смертельное ДТП во Владивостоке

Потерпевший пожилой пешеход скончался в реанимации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Женщина 1981 года рождения, находившаяся за рулем внедорожника Дайхатсу Териос, сбила пожилого владивостокца, которого сначала увезли в реанимацию, где он позднее умер. Мужчина 1943 года рождения получил переломы таза и шок 4-й степени. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел накануне около 18:45 в районе дома №47"а"/1 строение 2 по улице Фадеева. Автомобиль двигался со стороны улицы Сахалинской в сторону Щитовой. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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