Маленький мальчик впал в кому после аварии во Владивостоке

Сейчас ребенок находится в реанимации ВКБ-2

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Маленький мальчик госпитализирован в состоянии комы в Тысячекоечную больницу Владивостока после тяжелого ДТП в районе дома №19 по улице Сахалинской. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд двигавшегося со стороны Борисенко в сторону улицы Космонавтов автомобиля Мазда Демио, за рулем которого была девушка 1994 года рождения, произошел в светлое время суток. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате мальчик 2009 года рождения был срочно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Детали ДТП выясняются.

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