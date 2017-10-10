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Спорт

Во Владивостоке среди юных футболистов прошли соревнования, посвященные памяти Николая Дубинина

В этом году турнир по футболу проходил по двум возрастным группам
Фото: Фонд им. Дубинина Н.Н. Фото: Фонд им. Дубинина Н.Н.
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с 30 сентября по 8 октября, на спортивном стадионе СОШ № 61 прошел турнир по футболу среди школьных спортивных команд города, сообщает РИА VladNews.

Традиционно ежегодно благотворительный фонд имени народного учителя СССР

Н.Н. Дубинина (Председатель В.Я Семенов) совместно с ДЮСШ (директор А.Г. Казанцев) уже 9 лет подряд проводят соревнования среди спортивных команд школьников во Владивостоке, посвященные памяти народного учителя СССР Николая Дубинина. Такие соревнования проводятся не только по футболу, но по шахматам и другим видам спорта.

В следующем году исполнится 10 лет со дня основания этого фонда и 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Дубинина.

В этом году турнир по футболу проходил по двум возрастным группам.

Места в итоговой таблице распределились следующим образом:

В возрастной группе 2005 – 2006 годов рождения:

1 -е место - команда «Павино» - тренер-преподаватель Максим Белокур (ДФК «Павино»).

2-е место - команда «Русич» - тренер-преподаватель Валерий Бобров (ДЮСШ «Русич»).

3-е место - команда «Энергия» - тренер-преподаватель Андрей Перязин («ДЮСШ по футболу»).

В возрастной группе 2007-2008 годов рождения:

1 -е место - команда «Виал-Трудовое» - тренер-преподаватель Александр Мирсаитов (ДЮСШ «Чемпион»).

2 - е место - команда «Русич» - тренер-преподаватель Макар Янчук (ДЮСШ «Русич»).

3 -е место - команда «Павино» - тренер-преподаватель Максим Белокур (ДФК «Павино»).

Победители получили памятные медали, а самые лучшие - денежные премии от фонда им. Н.Н. Дубинина.

Побеждать в соревнованиях юным футболистам помогают упорные тренировки на пришкольных стадионах. И мальчишки и тренеры мечтают о том, что во Владивостоке у них появится общегородской стадион, где они смогут больше времени посвящать спорту.

Лучшие тренеры, принимавшие активное участие в работе благотворительного фонда им. Н.Н. Дубинина были награждены благодарственными письмами депутата Государственной думы Сергея Сопчука.

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