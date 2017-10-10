Владивостокский Hyatt продают, несмотря на запрет главы Приморья?

Ранее Андрей Тарасенко "наложил вето" на продажу элитного недостроя в центре приморской столицы

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Российский аукционный дом не снял с торгов отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке: аукцион 9 ноября продолжает оставаться активным, идет прием заявок на участие, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные сайта РАД.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на днях заявил о том, что цена на недостроенные 5-звездочные отели в центре Владивостока неоправданно низка, а объявленная ранее распродажа оборудования и текстиля незаконна. В связи с этим, отметил новый глава региона, необходимо разобраться с отелями (что является одним из прямых поручений президента России Владимира Путина), а также - уволить виновных в затягивании строительства. В целом, Андрей Тарасенко после воскресной инспекции остался недовольным ценой строительства элитных недостроев. Кроме того, он дал указание снять отель на мысе Бурный с аукциона.