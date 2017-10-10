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Ревнивый военный жестоко избил двух человек в Приморье

Оказывать помощь потерпевшим не спешат ни полицейские, ни врачи
Фото: потерпевшие Фото: потерпевшие
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Ревнивый военный едва не убил свою жену и заступившегося за женщину знакомого в городе Артем Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент произошел 7 октября среди белого дня. При этом, как рассказала жена потерпевшего мужчины, со стороны правоохранительных органов жестоко избитые люди увидели лишь равнодушие, а в госпитализации людям, получившим множественные переломы и травмы головы, сотрудники травматологического отделения горбольницы отказали (несмотря на направление судмедэксперта).

Как рассказала жена потерпевшего, началось все с того, что ей позвонила подруга и попросила оказать помощь - во время семейной ссоры муж, который является военным моряком (но сейчас находится в отпуске), начал ее избивать так, что женщина побоялась за свою жизнь.

Женщина вызвала полицию, но, зная неторопливость местных правоохранителей, попросила своего мужа помочь - защитить избиваемую подругу, пока наряд полиции приедет на место.

В результате, как она узнала после того, как перезвонила в полицию, наряд за 50 минут так и не доехал на место происшествия (улица Курская в частном секторе Артема). Зато волнующейся матери трех детей позвонила теща буйного гражданина - и рассказала, что ее мужа зять сейчас убивает металлическим хозяйственным совком и топором.

Женщине пришлось оставить детей на друзей и ехать искать собственного мужа. Но на месте она нашла только лужу крови и куртку мужа, а его самого никто не видел. Агрессор в это время спокойно покинул место происшествия - причем встреченный женой потерпевшего наряд полиции отказался преследовать и задерживать спокойно уходящего мужчину.

Позднее потерпевший сам кое-как дошел до дома.

"На нем нет живого места, - описала женщина состояние мужа. - У него перелом руки со смещением, переломаны лицевые кости слева. В больнице нам в госпитализации по неизвестной причине отказали". Кроме того, отметила женщина, "мне также интересно, почему полиция не забрала улики. Мы забрали топор и совок. Судмедэксперт очень удивился, что улики так никто и не забрал".

Необходимо отметить, что потерпевшим пришлось самим обращаться к сумедэксперту, ходить по врачам, обивать пороги. Интереса к проблеме избитых людей никто из ответственных лиц практически не проявил.

Сам буйный моряк сначала угрожал женщинам (у которых в общей сложности пятеро маленьких детей), а позже стал просить забрать заявление из полиции. Однако жена потерпевшего твердо уверена: в этой истории необходимо идти до конца и обращаться в прокуратуру гражданскую и военную прокуратуру, чтобы с агрессором все же разобрались по закону. А вот жена военного моряка собирается развестись с распоясавшимся мужем.

Фото предоставлено потерпевшей стороной

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