Приморцу грозит тюрьма за «художества» на вагонах

Его напарника сейчас разыскивают

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудниками ППС задержан 23-летний приморец, раскрашивавший вагоны. При личном досмотре у мужчины обнаружены баллончики с аэрозольной краской различных цветов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Парню грозит до 3 лет колонии.

Личность и местонахождение его напарника устанавливается. Сотрудниками транспортной полицией проводятся мероприятия, направленные на установление причастности молодых лиц к совершению аналогичных преступлений.

Управление на транспорте МВД России по ДФО напоминает: несанкционированное нанесение рисунков на имущество граждан и предприятий, в том числе и на вагоны поездов, может привести к уголовной ответственности, которая наступает с 14-летнего возраста. Незнание закона не освобождает от наказания.