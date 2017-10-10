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Огнеборцы Приморья потушили квартиру в Артеме

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Артём поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Фрунзе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В считанные минуты к месту пожара прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Горели мебель и домашние вещи хозяев.

Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. На пожаре работали пять человек личного состава и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных квартиру удалось спасти.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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