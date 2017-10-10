«Школа читателя»: юные владивостокцы приобщаются к чтению

В «Школе читателя» ребята вырабатывают образное мышление, приобретают навыки культуры чтения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этому способствует гармонично организованное библиотечное пространство, общение со сверстниками и специалистами библиотеки, а также игровая форма занятий, адаптированная к возрастным и психологически особенностям ребенка.
Как отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», «Школа читателя» раскрывает перед детьми мир художественной литературы. Жанр, тематика, оформление книги и даже настроение, которое несет издание, – это всё важно для развития ребенка, его успешной учебы в школе и социализации.
Сейчас проект реализуется в 13 библиотеках. Библиотекари приглашают в «Школу читателя» всех желающих. Вход свободный.
|Библиотека
|График занятий
|Возрастная группа
|Литературное мероприятие
|Библиотека «Бук»
(ул. Светланская, 55; тел. 222-35-73)
|1-й и 3-й четверг
10:00-10:40
|8-9 лет
|«Книга – к уроку литературы»
|Библиотека № 2
(п. Трудовое, ул. Чичерина, 10, тел. 238-13-57)
|1-й четверг
12:00-12:40
|8 лет
|«Читаем. Учимся. Играем»
|Библиотека № 4
(ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44)
|2-я и 3-я пятница
11:30-12:30
|7-9 лет
|«Ступени мудрости»
|Библиотека № 5
(ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99)
|1-я и 3-я среда
10:30-11:30
|6 лет
|«Вместе с книгой мы растем»
|Библиотека № 8
(ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83)
|Каждый вторник
13:30-14:10
Каждая среда
13:30-14:10
|7-8 лет
|«Я познаю себя через книгу»
|Библиотека № 11
(ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94)
|1-я пятница
13:00-14:00
2-я пятница
14:00-15:00
3-я пятница
11:00-12:00
|9-10 лет
9-10 лет
7-8 лет
|«Красота природы в произведениях русской литературы»
«Разноцветные истории в рассказах писателей»
|Библиотека № 12
(ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35)
|2-я и 4-я среда
11:00-12:00
|5-6 лет
|«Книги о природе в детском саду»
|Библиотека № 13
(ул. Русская, 78, тел. 232-55-96)
|3-й вторник
10:00-10:30
3-я среда
9:00-9:30
4-й вторник
9:00-9:30
|6-7 лет
|«Маленький принц»
|Библиотека № 20
(пр. 100-летия Владивостока, 128 а, тел. 231-69-99)
|1-я и 3-я пятница
10:45-11:20
|3-5 лет
4-6 лет
|«Шаг навстречу книге»
|Библиотека № 3
(ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63)
|1-я и 3-я пятница
10:00-11:00
|6-7 лет
|«Вместе с книгой мы растем»
|Библиотека № 17
(ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00)
|Нечетные субботы
10:30-11:30
|4-7 лет
|«Радости чтения»
|Библиотека № 15
(ул. Волкова, 11, тел. 228-82-19)
|Каждая среда
13:00-14:00
|6-7 лет
|«Вместе с книгой мы растем»
|Библиотека № 16
(ул. Котельникова, 20, тел. 220-28-52)
|Каждые четверг, пятница
15:30-16:30
|5-9 лет
6-11 лет
|«Вместе с книгой мы растем»