«Школа читателя»: юные владивостокцы приобщаются к чтению

График мероприятий

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В «Школе читателя» ребята вырабатывают образное мышление, приобретают навыки культуры чтения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этому способствует гармонично организованное библиотечное пространство, общение со сверстниками и специалистами библиотеки, а также игровая форма занятий, адаптированная к возрастным и психологически особенностям ребенка.

Как отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», «Школа читателя» раскрывает перед детьми мир художественной литературы. Жанр, тематика, оформление книги и даже настроение, которое несет издание, – это всё важно для развития ребенка, его успешной учебы в школе и социализации.

Сейчас проект реализуется в 13 библиотеках. Библиотекари приглашают в «Школу читателя» всех желающих. Вход свободный.

Библиотека График занятий Возрастная группа Литературное мероприятие Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55; тел. 222-35-73) 1-й и 3-й четверг 10:00-10:40 8-9 лет «Книга – к уроку литературы» Библиотека № 2 (п. Трудовое, ул. Чичерина, 10, тел. 238-13-57) 1-й четверг 12:00-12:40 8 лет «Читаем. Учимся. Играем» Библиотека № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44) 2-я и 3-я пятница 11:30-12:30 7-9 лет «Ступени мудрости» Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99) 1-я и 3-я среда 10:30-11:30 6 лет «Вместе с книгой мы растем» Библиотека № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83) Каждый вторник 13:30-14:10 Каждая среда 13:30-14:10 7-8 лет «Я познаю себя через книгу» Библиотека № 11 (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94) 1-я пятница 13:00-14:00 2-я пятница 14:00-15:00 3-я пятница 11:00-12:00 9-10 лет 9-10 лет 7-8 лет «Красота природы в произведениях русской литературы» «Разноцветные истории в рассказах писателей» Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35) 2-я и 4-я среда 11:00-12:00 5-6 лет «Книги о природе в детском саду» Библиотека № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96) 3-й вторник 10:00-10:30 3-я среда 9:00-9:30 4-й вторник 9:00-9:30 6-7 лет «Маленький принц» Библиотека № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128 а, тел. 231-69-99) 1-я и 3-я пятница 10:45-11:20 3-5 лет 4-6 лет «Шаг навстречу книге» Библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63) 1-я и 3-я пятница 10:00-11:00 6-7 лет «Вместе с книгой мы растем» Библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00) Нечетные субботы 10:30-11:30 4-7 лет «Радости чтения» Библиотека № 15 (ул. Волкова, 11, тел. 228-82-19) Каждая среда

13:00-14:00 6-7 лет «Вместе с книгой мы растем» Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20, тел. 220-28-52) Каждые четверг, пятница 15:30-16:30 5-9 лет 6-11 лет «Вместе с книгой мы растем»



