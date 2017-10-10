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«Школа читателя»: юные владивостокцы приобщаются к чтению

График мероприятий
Фото: svoiskazki.ru Фото: svoiskazki.ru
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В «Школе читателя» ребята вырабатывают образное мышление, приобретают навыки культуры чтения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этому способствует гармонично организованное библиотечное пространство, общение со сверстниками и специалистами библиотеки, а также игровая форма занятий, адаптированная к возрастным и психологически особенностям ребенка.

Как отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», «Школа читателя» раскрывает перед детьми мир художественной литературы. Жанр, тематика, оформление книги и даже настроение, которое несет издание, – это всё важно для развития ребенка, его успешной учебы в школе и социализации.

Сейчас проект реализуется в 13 библиотеках. Библиотекари приглашают в «Школу читателя» всех желающих. Вход свободный.

БиблиотекаГрафик занятийВозрастная группаЛитературное мероприятие
Библиотека «Бук»

(ул. Светланская, 55; тел. 222-35-73)

1-й и 3-й четверг

10:00-10:40

8-9 лет«Книга – к уроку литературы»
Библиотека № 2

(п. Трудовое, ул. Чичерина, 10, тел. 238-13-57)

1-й четверг

12:00-12:40

8 лет«Читаем. Учимся. Играем»
Библиотека № 4

(ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44)

2-я и 3-я пятница

11:30-12:30

7-9 лет«Ступени мудрости»
Библиотека № 5

(ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99)

1-я и 3-я среда

10:30-11:30

6 лет«Вместе с книгой мы растем»
Библиотека № 8

(ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83)

Каждый вторник

13:30-14:10

Каждая среда

13:30-14:10

7-8 лет«Я познаю себя через книгу»
Библиотека № 11

(ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94)

1-я пятница

13:00-14:00

2-я пятница

14:00-15:00

3-я пятница

11:00-12:00

9-10 лет

9-10 лет

7-8 лет

«Красота природы в произведениях русской литературы»

«Разноцветные истории в рассказах писателей»

Библиотека № 12

(ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35)

2-я и 4-я среда

11:00-12:00

5-6 лет«Книги о природе в детском саду»
Библиотека № 13

(ул. Русская, 78, тел. 232-55-96)

3-й вторник

10:00-10:30

3-я среда

9:00-9:30

4-й вторник

9:00-9:30

6-7 лет«Маленький принц»
Библиотека № 20

(пр. 100-летия Владивостока, 128 а, тел. 231-69-99)

1-я и 3-я пятница

10:45-11:20

3-5 лет

4-6 лет

«Шаг навстречу книге»
Библиотека № 3

(ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63)

1-я и 3-я пятница

10:00-11:00

6-7 лет«Вместе с книгой мы растем»
Библиотека № 17

(ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00)

Нечетные субботы

10:30-11:30

4-7 лет«Радости чтения»
Библиотека № 15

(ул. Волкова, 11, тел. 228-82-19)

Каждая среда
13:00-14:00		6-7 лет«Вместе с книгой мы растем»
Библиотека № 16

(ул. Котельникова, 20, тел. 220-28-52)

Каждые четверг, пятница

15:30-16:30

5-9 лет

6-11 лет

«Вместе с книгой мы растем»


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