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Первенство России по самбо впервые прошло во Владивостоке

На соревнования съехались юные борцы из 70 регионов страны
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Самбо во Владивостоке – один из лидирующих по всем показателям видов спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Наш город славится сильной школой, которая отличается и на выездных соревнованиях, и у себя в регионе. Проверить все эти высказывания приехали в кампус ДВФУ борцы со всей России. В приморской столице впервые дали старт Первенству страны по самбо среди юношей и девушек.

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