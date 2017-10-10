Первенство России по самбо впервые прошло во Владивостоке

На соревнования съехались юные борцы из 70 регионов страны

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Самбо во Владивостоке – один из лидирующих по всем показателям видов спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Наш город славится сильной школой, которая отличается и на выездных соревнованиях, и у себя в регионе. Проверить все эти высказывания приехали в кампус ДВФУ борцы со всей России. В приморской столице впервые дали старт Первенству страны по самбо среди юношей и девушек.