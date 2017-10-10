Самбо во Владивостоке – один из лидирующих по всем показателям видов спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Наш город славится сильной школой, которая отличается и на выездных соревнованиях, и у себя в регионе. Проверить все эти высказывания приехали в кампус ДВФУ борцы со всей России. В приморской столице впервые дали старт Первенству страны по самбо среди юношей и девушек.
Первенство России по самбо впервые прошло во Владивостоке
На соревнования съехались юные борцы из 70 регионов страныВладивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.
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