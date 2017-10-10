Во Владивостоке появились новые пункты сбора лампочек, термометров и батареек

Эко-дело в приморской столице

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация эко-проектов по раздельному сбору мусора. Так, в приморской столице с начала года появилось 14 новых пунктов сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Такая работа ведется в рамках проекта «Утилизируй правильно». Всего в приморской столице установлено 48 специальных контейнеров.

Организаторы проекта – администрация Владивостока и ООО «ПримТехнополис».

Новые модули в 2017 году во Владивостоке появились по адресам: ул. Шошина, 25-а; ул. Сабанеева, 16 и 22; пр-т Красного Знамени, 97; Днепровский пер., 2; ул. Руднева, 4; ул. Карьерная, 26; Океанский проспект, 20; ул. Западная, 15 и другим.

Как рассказали специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, проект «Утилизируй правильно» направлен на организацию селективного сбора мусора и безопасной утилизации ртутьсодержащих отходов. Главная цель проекта – уменьшение объема чрезвычайно опасных отходов, а также предотвращения их несанкционированного складирования на территории приморской столицы.

«В составе батареек, термометров и лампочек содержатся ядовитые пары ртути, не имеющие цвета и запаха. Но при попадании в воздух они могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде», – отметил заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации приморской столицы Антон Бибиков.

Сбором и вывозом собранного опасного мусора занимается ООО «ПримТехнополис». Внутри эко-модули устроены таким образом, чтобы попадающие в них опасные элементы не повреждались. Из эко-модулей отработанные ртутьсодержащие отходы транспортируют в боксе из особого металла для дальнейшей переработки в цех компании. Здесь специалисты при помощи специализированного оборудования «обезвреживают» опасные отходы: вся ртуть из ламп, термометров и батареек скапливается в специальном резервуаре. В дальнейшем стеклобой используют для добавок в дорожное покрытие, цоколи ламп идут на металлолом, а ртуть отправляют для повторного промышленного использования.

По словам директора ООО «ПримТехнополис» Ивана Скогорева, этот метод переработки ртутьсодержащих отходов наиболее безопасен для человека и окружающей среды. К слову, за год компания собирает более двух тысяч энергосберегающих ламп, свыше 6,5 тысяч батареек и около 150 градусников.

Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или товарищества собственников жилья за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «Примтехнополис» по телефонам: 228-10-15, 2-960-222.

Участниками и партнерами эко-проекта могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители Владивостока, заинтересованные в улучшении экологической ситуации приморской столицы. С положением об экологическом проекте можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология».

По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в отдел экологической безопасности администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.